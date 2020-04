Windows 10, ci risiamo: l'aggiornamento KB4549951 cancella file ed applicazioni

Sembrano peggiorare i problemi con l'aggiornamento KB4549951 di Windows 10, di cui abbiamo parlato negli scorsi giorni. Nelle ultime ore infatti gli utenti hanno lamentato la cancellazione o lo spostamento non desiderato dei file sui PC.

Come riportato da varie persone in un thread aperto sul forum di Microsoft, in alcuni casi i documenti, immagini, file ed impostazioni personali sarebbero stati cancellati a seguito dell'installazione del pacchetto.

"Questo aggiornamento è un disastro. Ha eliminato i miei file, immagini, documenti salvati sul sistema e le mie app che ho scaricato da Windows Store" scrive infuriato un utente, che lascia intuire un problema simile a quello che portava alla creazione di un profilo temporaneo di Windows 10.

In un altro post, sono stati forniti ulteriori dettagli sulla questione ed un utente ha affermato di aver perso "tutti i file nei documenti più vecchi di una settimana, che vengono eliminati senza notifica o senza spostarli nel cestino". Il che vuol dire che senza un punto di ripristino, è praticamente impossibile riottenere l'accesso ai file.

"Il mio computer si è aggiornato automaticamente il 19 Aprile. Ho perso alcuni file importanti dell'università. E una cartella. Ho cercato nelle cartelle temporanee ed ho provato a disinstallare l'aggiornamento, ma non sono riuscito a recuperare nulla" si legge in un altro post.

Una grana di non poco conto per Microsoft, che si aggiunge agli altri problemi riportati dagli utenti a seguito dell'installazione del Patch Tuesday di Aprile 2020.