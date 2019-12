Windows 10, ci risiamo: pubblicato per errore un aggiornamento

Ci risiamo: dopo quanto avvenuto ad Ottobre, Microsoft ha nuovamente rilasciato l'aggiornamento sbagliato per Windows 10. L'errore riguarda il pacchetto che porta il codice identificativo "KB4532441", che è stato incluso nel Patch Tuesday dello scorso 10 Dicembre.

Nei vari forum sono tanti gli utenti che hanno segnalato la presenza di questo update nelle versioni Consumer di Windows 10, sebbene sia indirizzato ai dispositivi configurati tramite il Windows Autopilot. Nei messaggi si legge che anche dopo il download e l'installazione Windows Update segnalerebbe la sua presenza.

Microsoft ha riconosciuto l'errore nel bollettino allegato ai changelog, in cui ha annunciato di averlo rimosso. Nelle spiegazioni si legge che "l'aggiornamento era disponibile tramite Windows Update. Tuttavia, l'abbiamo rimosso perchè veniva offerto in modo errato", ma gli ingegneri notano anche come l'installazione dell'update in questione non abbia avuto alcun effetto sui dispositivi basati su Windows 10. "Se ti è stato proposto questo aggiornamento e non usi il Windows Autopilot, la sua installazione non avrà alcun impatto sul PC. Tuttavia, tale update non dovrebbe essere disponibile per Windows 10 Home".

In molti però consigliano comunque di disinstallare la patch tramite il pannello dedicato, sebbene ad oggi non siano stati segnalati grossi malfunzionamenti da parte di coloro che l'hanno installata.