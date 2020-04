Windows 10, risolte tre falle critiche: come scaricare l'update

Dopo il bug relativo a Windows Defender, torniamo a parlare di Windows 10 e dei suoi problemi. Infatti, recentemente Microsoft ha scovato e risolto diverse falle critiche.

Quali sono le falle critiche scovate

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina, l'azienda di Redmond è riuscita a sistemare tre falle che potevano potenzialmente consentire l'esecuzione di codice da remoto e una falla che poteva garantire ai malintenzionati l'accesso ai privilegi di amministratore. Si tratta di tutte falle 0-day, che vengono identificate come CVE-2020-1020, CVE-2020-0938 e CVE-2020-1027. Le prime due sfruttavano un problema relativo alla libreria DLL utilizzata da Adobe per gestire i font. Non sono stati divulgati troppi dettagli, invece, in merito alla terza, che è stata scoperta da Google e Qihoo 360. Non è chiaro se qualcuno sia riuscito a sfruttare realmente queste problematiche di sicurezza, ma è evidente che per gli utenti è bene aggiornare Windows 10.

Come aggiornare Windows 10

Stando anche a quanto riportato da ZDNet, Le patch contenenti i vari fix sono già state rilasciate tramite il Patch Tuesday di aprile 2020. Per chi non lo sapesse, il download di quest'ultimo può essere effettuato direttamente recandosi nella sezione "Aggiornamento e sicurezza" delle impostazioni di Windows 10. Se avete invece bisogno di scaricare l'update manualmente, potete farlo tramite il sito ufficiale di Microsoft.