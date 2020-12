Windows 10, risolto finalmente un conflitto con i browser Chromium

Da diverso tempo i browser Web basati su Chromium, come per esempio Microsoft Edge e Google Chrome, avevano un bug per cui alcune funzioni non andavano correttamente quando il software antivirus o lo scanner di Windows 10 erano configurati in un modo particolare. Ora, però, con l’ultimo update sembrerebbe essere stato risolto.

Come riportato anche dai colleghi di Windows Latest e spiegato dall’ingegnere di Google Bruce Dawson, il problema risultava più evidente quando i suddetti browser erano installati nell’unità di sistema e l’antivirus predefinito Windows Defender era configurato per eseguire la scansione di file creati da programmi di terze parti come, appunto, i browser. A causa di questa impostazione, Windows 10 causava problemi come l’impossibilità di salvare i segnalibri di Chrome e altri file.

Per fare fronte a questo bug, ora tutti i browser basati sul sistema Chromium riproveranno automaticamente il passaggio di sostituzione del file originale, creando così una copia di backup del file originale. Come affermato da Dawson, “questo viene fatto solo su Windows perché si spera che sia l'unico posto in cui accade. Abbiamo un rapporto del passaggio di ridenominazione non riuscito in modo affidabile con alcuni software di monitoraggio e sembra che potrebbe valere la pena riprovare in un ciclo”.

Ma non è l’unica novità in arrivo: con il prossimo aggiornamento di Chromium Microsoft aggiungerà anche la modalità oscura in menù dove ora risulta mancare, come per esempio i popup di video e audio. Intanto Google starebbe pure aggiornando le barre di scorrimento per seguire il tema chiaro/scuro del sistema. Insomma, possiamo aspettarci un inizio 2021 con un update contenente novità alquanto interessanti e utili.

Un’altra patch che sarà gradita da molti utenti riguarda poi Windows 10 stesso, dato che Microsoft avrebbe finalmente trovato la soluzione a un bug che impediva di memorizzare le password in applicazioni come Chrome, Edge, OneDrive e altre ancora. Una grande assenza da inizio 2021 sarà invece Adobe Flash: programma che ci ha tenuto compagnia per moltissimi anni con i famosissimi giochi su browser, “morirà” ufficialmente il 31 dicembre 2020. Al riguardo, Microsoft ha annunciato che con un aggiornamento opzionale rimuoverà automaticamente Flash dai PC.