Windows 10 saluta definitivamente il Flash Player con l'ultimo aggiornamento

Mentre si inizia a parlare del Windows 10 21H1 Update, che dovrebbe configurarsi come il più classico dei Service Pack, Microsoft ha iniziato la distribuzione dell'aggiornamento KB4577586 che, come annunciato in precedenza, rimuove definitivamente il Flash Player.

L'update può essere scaricato direttamente tramite Windows Update, ed è disponibile sui PC che hanno installato Windows 10 20H2 x64 e su quelli con Windows 10 2004 x64.

L'installazione richiede pochi minuti ed al termine del processo di download è richiesto in riavvio per applicarlo.

Questo aggiornamento, che dopo averlo installato non potrà essere rimosso, rimuove completamente e definitivamente il Flash Player che Adobe ha pensionato ad inizio anno. Microsoft però ha confermato che alcune componenti di Flash potrebbero continuare ad essere presenti sui PC tramite app di terze parti.

La patch, come indicato nel documento di supporto dedicato, è progettata per rimuovere il Flash Player installato da Microsoft e non influirà sulle versioni installate manualmente dagli utenti. Sostanzialmente, quindi, se avete installato il Flash Player come app di terze parti o plug-in per il browser, anche se installate l'aggiornamento non noterete alcuna differenza.

Microsoft in precedenza aveva disabilitato il Flash Player dal proprio browser Edge e lo stesso ha fatto anche Google Chrome. La notizia del pensionamento di Flash è stata accolta calorosamente dagli utenti in quanto la piattaforma è stata oggetto di molte falle di sicurezza