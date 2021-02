Windows 10 farà sapere quali programmi usano la webcam con una nuova icona

Tra le grandi funzionalità di Windows 10 più attese dall’utenza c’è non solo la possibilità di usare più applicazioni Android su PC contemporaneamente, ma anche una nuova icona che farà sapere quando la webcam viene utilizzata da qualche app o programma a propria insaputa.

Stando a quanto riportato da Windows Latest, Microsoft starebbe testando tale feature nelle build interne di Windows 10X, come potete vedere dalla foto in calce all’articolo, ma è altamente probabile che arrivi anche su Windows 10 in futuro.

Ma come funzionerà questa feature? Quando un’applicazione sta utilizzando la fotocamera collegata al PC, nella barra delle applicazioni apparirà un’icona su cui basterà passare sopra con il mouse per sapere quali programmi ne richiedono il funzionamento in quel momento. Insomma, esattamente come l’icona del microfono già implementata nel sistema operativo.

Tra gli altri miglioramenti in arrivo su Windows 10 appaiono nuove funzionalità per l'Editor del Registro di sistema, come una scorciatoia da tastiera per personalizzare rapidamente le voci di registro eliminando le parole di troppo; o ancora, lo strumento legacy "Gestione dispositivi" presto avrà una nuova opzione "ViewDrivers" che consentirà di filtrare l'elenco dei driver utilizzando il formato di file .inf, così da identificare rapidamente le informazioni dei driver d’interesse.

Tutte queste novità dovrebbero arrivare nell’autunno 2021 con la versione 21H2 detta anche aggiornamento Sun Valley, con cui dovrebbe anche giungere il grande cambiamento di design detto “Fluent Design”.

Ricordiamo invece che se avete installato gli ultimi aggiornamenti facoltativi KB4598299 e KB4598301 e avete riscontrato problemi come crash, Blue Screen of Death e altri bug, è possibile risolvere tutto ciò disinstallando le patch.