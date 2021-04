Windows 10, scoperti nuovi problemi per l'update KB5001330: dettagli e soluzioni

L’aggiornamento cumulativo KB5001330 per Windows 10 continua a dare non pochi problemi agli utenti: dopo le ultime segnalazioni del 18 aprile 2021, ora si parla di nuovi messaggi di errore che ne impediscono l’installazione o altri alert riguardanti nello specifico le cuffie Windows Mixed Reality collegate al dispositivo d’interesse.

Come riportato dai colleghi di Windows Latest, i quali hanno scoperto queste novità tramite Reddit e i forum ufficiali del colosso di Redmond, la patch KB5001330 rilasciata nel corso del mese di aprile non riuscirebbe a completare l’installazione nel caso in cui i computer siano collegati a headset Mixed Reality e HoloLens.

La stessa società ha dichiarato che il problema, in realtà, sussisteva già con la scorsa patch cumulativa rilasciata a marzo 2021, dal codice identificativo KB5000802. In tale occasione, Microsoft ha spiegato: “La risposta rapida a quello che è successo è che quando abbiamo rilasciato un aggiornamento a Feature on Demand (FOD) per WMR, è stato riscontrato un bug che poteva lasciare Windows Update in uno stato di cattiva qualità".

L'aggiornamento cumulativo KB5001330 mirerebbe a sostituire del tutto la patch KB5000802 per risolvere il problema, ma a quanto pare non è cambiato nulla. Secondo gli sviluppatori della società statunitense, in certi casi sembrerebbe sufficiente la rimozione della Feature on Demand (FOD) per HoloLens o Mixed Reality per consentire al sistema di installare l'aggiornamento con successo.

Altrimenti, agli utenti continuerà ad apparire l'errore 0x8007000d. In tal caso, una possibile soluzione sarebbe la seguente:

Scollegare l’headset utilizzato ed eseguire questo comando nel prompt dei comandi con privilegi elevati: “dism /online /remove-capability /capabilityname:Analog.Holographic.Desktop~~~~0.0.1.0”;

Riavviare il sistema;

Controllare gli aggiornamenti e riprendere l’installazione.

Altri problemi noiosi riguarderebbero bootloop, altri codici di errore come 0xc000021a e prestazioni ridotte durante le sessioni di gioco.