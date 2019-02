Windows 10: segnalati problemi con il Windows Update

Nella giornata di ieri sul web hanno fatto capolino diversi rapporti in cui si leggeva di alcuni problemi riscontrati da vari utenti Windows 10 che non riuscivano ad installare correttamente gli aggiornamenti tramite il Windows Update, il quale non riusciva ad effettuare correttamente il controllo.

A quanto pare i disservizi sarebbero continuati anche oggi, e starebbero avendo un impatto simile anche sul Microsoft Store, che non consente di scaricare o aggiornare le applicazioni ed i giochi.

Nel momento in cui si tenta di aggiornare il proprio PC, si riceve il messaggio d'errore come quello che vi proponiamo in calce, in cui si legge che Windows Update non è in grado di connettersi al servizio d'aggiornamento.

Alcuni utenti riferiscono che si tratta di un problema causato dalle impostazioni di DNS offerte da alcuni provider, ed il servizio può essere ripristinando modificando le impostazioni di rete inserendo i DNS di Google o Cloudflare. Al momento di oggi non è nota la natura del disservizio, ma a quanto pare il gigante di Redmond avrebbe riconosciuto il tutto tramite Reddit, su cui avrebbe affermato di essere al lavoro sui report e che informazioni più dettagliate saranno rilasciate prossimamente.

Allo stato attuale ancora non è stato diffuso alcun bollettino a riguardo, restiamo in attesa di informazioni.