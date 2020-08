Windows 10, una selezione di splendidi temi gratuiti: natura, gaming, film e altro

In un mondo in cui la tecnologia è ormai diventata una sorta di "estensione" dell'essere umano, personalizzare il proprio desktop può consentire agli utenti di esprimersi al meglio e diversificare il proprio PC da quello degli altri. Può sembrare un aspetto banale, ma in realtà è molto importante e Microsoft lo sa bene.

Infatti, la società di Redmond pubblica spesso dei nuovi temi gratuiti legati a Windows 10, in grado di "immergere" gli utenti in contesti sempre diversi. In realtà, in questo agosto 2020 non sono arrivate particolari novità sul Microsoft Store, ma abbiamo notato che l'azienda di Satya Nadella ha pubblicato una pagina interessante sul suo sito ufficiale, di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza.

Nella succitata pagina, Microsoft mette a disposizione gratuitamente parecchi temi dedicati agli argomenti più svariati, dalla natura al gaming, passando per il mondo dei film e molto altro. Invitandovi a dare un'occhiata al portale di Microsoft per maggiori informazioni, di seguito proponiamo una selezione dei temi per Windows 10 presenti in quella pagina.

Temi gaming gratuiti per Windows 10

Temi legati ai film

Temi relativi alla natura

Quelli che abbiamo scelto sono solamente alcuni dei temi disponibili sul portale di Microsoft. Infatti, quest'ultimo offre anche altre soluzioni particolari, da quelle pensate per chi ha una configurazione a doppio monitor fino ai temi con suoni personalizzati. Per quanto riguarda l'installazione, basta avviare il file .themepack e il gioco è fatto. Nel caso le proposte dell'azienda di Redmond non facciano per voi, vi ricordiamo che potete trovare molti altri temi per Windows 10 nella nostra scheda dedicata.