Windows 10: una selezione di stupendi temi 4K gratuiti, luglio 2020

Siamo ormai a fine luglio 2020 e per questo mese Microsoft non ha rilasciato nuovi temi gratuiti per Windows 10. Tuttavia, nelle scorse "puntate" ci siamo persi qua e là alcuni temi, dato che magari sono stati pubblicati nella seconda metà del mese. È giunto, dunque, il momento di recuperarli, visto che ce ne sono diversi di stupendi.

In particolare, ci siamo persi varie chicche interessanti. Ad esempio, ad aprile 2020 Microsoft aveva rilasciato un tema 4K gratuito, composto da 16 immagini, relativo a Xbox Series X, la sua console di nuova generazione. Ne avevamo già parlato in sezione gaming, ma non era stato trattato in questa "rubrica mensile". A maggio 2020 non avevamo invece visto il set di immagini 4K Water Retreat, che "trasporta" l'utente direttamente in un clima vacanziero. Un altro tema interessante è Worlds Ocean Day, che è uscito a maggio 2020 e ritrae da vicino gli Oceani. Per il resto, potrebbero interessarvi anche Whales and Dolphins (maggio 2020) e Panoramic Cityscapes (dicembre 2019).

In ogni caso, vi ricordiamo che su Everyeye Tech esiste una pagina dedicata ai temi gratuiti di Windows 10. Qui potete trovare innumerevoli soluzioni di questo tipo. Inoltre, registrando un account e premendo sul pulsante "Segui", verrete avvisati, tramite le notifiche presenti in alto a destra qui su Everyeye, ogni qualvolta ci saranno novità da questo punto di vista.