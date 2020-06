Windows 10: splendidi temi 4K gratis rilasciati da Microsoft, giugno 2020

Era da un bel po' che non parlavamo su queste pagine di temi gratuiti per Windows 10, dato che questo mese Microsoft si è fatta attendere, rilasciando i set di immagini 4K, scaricabili gratis, un po' più tardi del solito (in realtà non esiste una cadenza regolare, ma spesso abbiamo scovato i temi a inizio mese).

Infatti, l'azienda di Redmond ha pubblicato sul Microsoft Store i set di immagini chiamati "Night Skies" e "Treehouses PREMIUM" il 17 giugno 2020. La descrizione del primo recita: "Le stelle, la Luna, l'aurora boreale, la Via Lattea. Esplora la luce nell'oscurità in queste 20 immagini premium 4K". "Treehouses PREMIUM" ha un nome autoesplicativo: si tratta di foto di case sull'albero. Le immagini sono anche in questo caso 20, sempre in risoluzione 4K, e ritraggono vari design e luoghi.

Vi ricordiamo brevemente come installare i temi su Windows 10.

Collegatevi dal computer tramite browser alla pagina di Night Skies o di TreeHouses PREMIUM; Premete sul pulsante Ottieni e selezionate la voce Apri Microsoft Store; Fate clic di nuovo sul tasto Ottieni e aspettate che venga completato il download (in genere si tratta di pochi MB); Infine, premete prima sulla voce Applica e in seguito sul riquadro di Night Skies o di TreeHouses Premium.

Ottimo, adesso il vostro desktop godrà di nuova "linfa vitale", grazie ai set di immagini rilasciati da Microsoft.