Windows 10: spuntano le pubblicità di Microsoft Edge nel menù Start

Microsoft già da qualche settimana ha iniziato la distribuzione del nuovo browser Edge basato su Chromium, ma a quanto pare negli ultimi giorni la società di Redmond avrebbe rafforzato la propria strategia pubblicitaria, inserendo degli spot testuali addirittura nel menù Start di Windows 10.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, pubblicato dai colleghi di BetaNews, gli annunci hanno iniziato a comparire nel menù Start del sistema operativo, e suggeriscono agli utenti che usano Firefox di passare al nuovo Microsoft Edge.

Come osservato da vari utenti in un thread su Reddit, Microsoft sta utilizzando la sezione "Suggerimenti" del menù Start per incoraggiare le persone ad installare il proprio browser. L'annuncio si rivolge specificamente a coloro che utilizzano la controparte di Mozilla, e cliccando sul suggerimento si viene reindirizzati direttamente alla pagina di download di Edge.

I suggerimenti di questo tipo possono essere disabilitati dalle impostazioni di personalizzazione di Windows 10: basta semplicemente disabilitare l'opzione per i suggerimenti ed il gioco è fatto.

Non si tratta della prima volta che Microsoft si avvale del menù Start per promuovere i propri prodotti: anche in passato aveva fatto lo stesso e siamo sicuri che anche in questo caso non saranno accolti favorevolmente.

A giudicare dalle prime segnalazioni la società starebbe semplicemente incoraggiando lo switch da Firefox ad Edge.