Windows 10, storica feature di Windows Vista e 7 torna a sorpresa nei PC

Windows 10 è sempre soggetto a cambiamenti, tra novità introdotte in aggiornamenti minori alle funzionalità e all’estetica del sistema operativo. Ma Microsoft in alcuni casi fa anche qualche passo indietro introducendo nuovamente delle feature viste in versioni precedenti dell'OS e poi abbandonate, come nel caso di Snip & Sketch.

Questa funzionalità era infatti apparsa ancora su Windows Vista in una fase pseudo-sperimentale, per poi essere confermata da parte di Microsoft nel successore Windows 7. In cosa consiste? Molto semplicemente, è uno strumento di cattura che consente di acquisire screenshot dell’intero schermo o parti evidenziate dall’utente, sostituendo così uno dei metodi più elementari e meccanici usato da molti (Stamp, incolla su Paint e modifica l’immagine) o programmi di terze parti come Gyazo.

Su Windows 8, 8.1 e Windows 10 questa feature era stata rimossa, ma a partire dal Windows 10 October 2020 Update e versioni successive Snip & Sketch è tornata ufficialmente nel sistema operativo. Sebbene inizialmente risultasse preinstallato e non rimovibile, con l’ultimo Patch Tuesday di dicembre risulta disinstallabile se gli utenti la ritengono poco utile o non necessaria: per farlo basterà accedere alla schermata Funzionalità opzionali tramite l’app Impostazioni. Una volta disinstallato, il programma verrà rimosso da Windows e non sarà più visibile nei risultati di ricerca di Windows o nel menu Start.

Tra i tanti strumenti resi opzionali sin dagli aggiornamenti di maggio ci sono anche Connect (Screencasting), Paint, WordPad e Blocco note. Consentendo agli utenti Windows 10 di rimuovere questi strumenti, il colosso di Redmond semplifica inoltre l'installazione di software di terze parti.

Rimanendo nel mondo Microsoft, il sistema operativo per computer di fascia bassa Windows 10X sembrerebbe prossimo al lancio: gli sviluppatori avrebbero infatti finalizzato internamente l’ultima Build 20XX (cifre soggette a modifiche) da rilasciare in molti nuovi laptop e notebook simil-Chromebook nel corso del 2021.