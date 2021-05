Windows 10 Sun Valley aggiornerà anche le icone stile Windows 95

Windows 10 “Sun Valley” sappiamo già che si tratterà di un aggiornamento decisamente importante per il sistema operativo del colosso di Redmond, colmo di novità lato feature come per il Task Manager ma anche, forse soprattutto, di un design completamente rinnovato nelle schermate e nelle icone...anche di Windows 95!

Ebbene sì, secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest gli sviluppatori di casa Microsoft avrebbero in programma un grande cambiamento per le icone dell’era di Windows 95 che, come potete vedere in calce all’articolo nella schermata a sinistra, verranno rese più moderne e simili alle immagini viste su Microsoft 365, Microsoft Launcher e altri prodotti.

All’interno di shell32.dll cambieranno dunque le icone per modalità di ibernazione, dischi floppy, Internet, cartelle, opzioni, pulsanti e molto altro ancora, rendendole così più uniche grazie a tonalità e dettagli più consoni allo stile odierno. Il tutto risulta già disponibile nelle ultime build di anteprima Insider dedicate ai tester, i quali hanno poi segnalato la mancanza di alcune icone o la necessità di applicarvi ulteriori modifiche per modernizzarle.

In ogni caso, questo “ampio ringiovanimento visivo” giungerà tra ottobre/novembre 2021 (da cui il nome dell’aggiornamento “21H2” dopo avere passato l’ultima fase RTM (versione per la produzione) nel mese di giugno 2021. Non ci resta che attenderlo, assieme anche ai cambiamenti per la gestione dei driver.

Rimanendo nel presente, invece, gli sviluppatori Microsoft hanno risolto a fine aprile un bug che causava seri problemi con il backup, presente ancora da febbraio 2021 e per il quale non era mai stata fornita una soluzione ufficiale e definitiva.