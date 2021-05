Windows 10 erediterà alcune feature di Windows 10X con l'update Sun Valley

Con la sospensione dei lavori su Windows 10X, Microsoft sembrerebbe essere al lavoro per portare alcuni elementi del sistema operativo per simil-Chromebook sulla versione base Windows 10, direttamente tramite l’aggiornamento 21H2 o Sun Valley Update. Vediamo quali sono le novità che verranno “ereditate” dall’OS del colosso di Redmond.

Secondo gli ultimi rapporti di Windows Latest, gli sviluppatori della società avrebbero già iniziato a testare alcune funzionalità dell'interfaccia utente di Windows 10X relative al Centro operativo, cambiandone leggermente il design introducendo notevoli miglioramenti e implementando allo stesso tempo gli angoli tondeggianti del Fluent Design. L’articolo dei colleghi di Windows Latest è colmo di immagini animate tratte dalle build ufficiali di anteprima, dunque vi invitiamo a vederle per comprendere a pieno l’impatto che avrà questo grande cambiamento.

Al momento queste versioni del sistema operativo non sono nemmeno disponibili ai tester, anzi le funzionalità in questione risultano nascoste dietro flag sperimentali per WindowsShellExperienceHost.exe. In ogni caso, tra le varie novità si notano nuovi menu mobili e menu di scelta rapida nel Centro operativo, accessibile già ora tramite l’icona in basso a destra nella barra delle applicazioni, giusto accanto all’orario.

Ci si aspettano però molte altre novità per l’aggiornamento Sun Valley atteso per la seconda metà del 2021. Sicuramente ne sapremo qualcosa in più nel corso dei prossimi mesi, direttamente dagli sviluppatori di casa Microsoft, dunque non ci resta che aspettare nuove dichiarazioni ufficiali in merito.

Sempre restando in tema Windows 10 Sun Valley, l’update dovrebbe introdurre anche il supporto all’HDR per app come Photoshop e Lightroom.