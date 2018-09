Windows 10 supera le 700 milioni di installazioni. Lontano l'obiettivo del miliardo

In attesa dell'October Update, che a giudicare dalle ultime indiscrezioni dovrebbe arrivare già nel corso della prossima settimana, i dirigenti Microsoft hanno diffuso i nuovi dati relativi alla diffusione del sistema operativo a livello mondiale.

Secondo quanto riferito da Neowin, e ripreso da ArsTechnica, nel corso dell'Ingite Conference in corso questa settimana i dirigenti della società di Redmond hanno annunciato che Ten è ad oggi presente su 700 milioni di dispositivi a livello mondiale.

L'OS si dimostra la versione con la crescita più rapida della storia di Windows, dal momento che ha raggiunto il risultato in circa tre anni. Tuttavia, l'altra faccia della medaglia è rappresentata dal fatto che l'obiettivo di Microsoft di raggiungere il miliardo di installazioni resta ancora molto lontano.

Al momento del lancio, l'amministratore delegato Satya Nadella aveva sottolineato come l'ambizione della sua società fosse di portare Windows 10 su un miliardo di dispositivi entro due o tre anni, ed alla luce dei dati in nostro possesso possiamo dire che è stato mancato.

E' chiaro che nel corso degli anni la strategia di Microsoft sia stata soggetta a varie modifiche. Ad oggi Windows 10 si rivolge non solo a sistemi desktop ma anche a piattaforme come HoloLens, Xbox One e Surface Hub, ma probabilmente nei piani iniziali erano inclusi anche gli smartphone, che avrebbero potuto dare un impulso importante alla crescita. L'abbandono del mercato da parte di Microsoft però ha cambiato i piani e sin da subito la società ha riconosciuto che l'obiettivo non sarebbe stato raggiunto.

Lo scorso anno alla Build Conference la società aveva annunciato di aver raggiunto quota 500 milioni di utenti, per poi annunciare i 600 milioni sei mesi dopo.