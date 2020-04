Windows 10 supporterà i file system Linux all'interno di Esplora File

Giornata di grandi novità dal fronte Microsoft. Nella build 19603 di Windows 10, disponibile per coloro che sono iscritti al programma Insider, infatti, è stata introdotta la possibilità di accedere ai file Linux direttamente da Esplora File.

Come vi mostriamo nello screenshot presente in calce, pubblicato dai colleghi di Engadget, nel File Explorer è stata aggiunta un'apposita opzione nella colonna di sinistra, con tanto di icona raffigurante la mascotte di Linux. Cliccandoci sopra, sarà possibile navigare all'interno del file system allo stesso modo in cui si naviga tra i file presenti sul PC.

Ovviamente non si tratta di una novità assoluta, in quanto già in Windows 10 1903 è stata introdotta in explorer.exe la possibilità di accedere ai file di Linux, ma il processo è molto più macchinoso rispetto a quello proposto in questo caso.

Nella stessa build, che può essere scaricata dal Fast Ring, è stato introdotto un tool che rende più semplice liberare spazio su disco eliminando file inutilizzati. E' stata inoltre introdotta la nuova Microsoft News Bar con le notizie a scorrimento nella parte bassa dell'UI, nei pressi della barra applicazione.

Infine, sempre dal fronte Ten, è anche stato mostrato il nuovo menù Start sia con tema chiaro che scuro. Il debutto sarebbe davvero vicino.