Windows 10, svista rende noto il mese di lancio dell'aggiornamento 21H1

L’aggiornamento 21H1 di Windows 10 atteso per questa primavera potrebbe finalmente avere una data di lancio ufficiale in seguito a una svista di uno sviluppatore di Microsoft Edge. Nel fornire informazioni riguardo i prossimi update in arrivo per il browser di casa Microsoft, infatti, egli ha reso noto il mese di approdo della prima grande patch.

Attualmente tale post non è più presente ma, grazie anche ai colleghi di Windows Latest, abbiamo uno screenshot (allegato in calce all’articolo) che mostra qual è stata la svista del membro del team del colosso di Redmond. La data è subito evidente: l’azienda starebbe lavorando sul “nuovo rilascio di Windows 10” presumibilmente in arrivo nel mese di giugno 2021. Insomma, leggermente in ritardo rispetto alla tabella di marcia precedentemente nota che lo dava in arrivo per marzo-aprile.

Nonostante ciò, il mese scelto sarebbe coerente con i release degli anni precedenti: per esempio, gli aggiornamenti di Windows 10 versione 1903 e versione 2004 sono stati rilasciati ai consumatori nell'ultima settimana di maggio. Ergo, con ogni probabilità la versione 21H1 o Spring Update giungerà sul mercato a maggio 2021 ma poi distribuita a tutti gli utenti a giugno 2021.

C’è però un’altra possibilità alquanto interessante: sapendo già che Microsoft lavorerà con maggiore intensità a Windows 10 versione 21H1 a partire da febbraio, potrebbe essere anche possibile un lancio a marzo-aprile e, dunque, il mese di giugno potrebbe essere il periodo di lancio dell'aggiornamento di Windows 10 21H2 "Sun Valley" solamente a sviluppatori e produttori.

Intanto a breve dovrebbe giungere un “Experience Pack” separato dedicato all’introduzione di piccole modifiche e funzionalità inedite come alcuni miglioramenti all’esperienza d’uso della cattura dello schermo.