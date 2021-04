Windows 10, tante novità in arrivo sul Task Manager con Sun Valley

Sarà sempre più potente e completo il Task Manager di Windows 10 con l'aggiornamento Sun Valley in arrivo durante il 2021. Secondo quanto riportato da WindowsLatest, con il major update per Ten il colosso di Redmond avrebbe intenzione di introdurre nel Task Manager il supporto per il "throttling".

Come mostriamo nello screenshot presente in calce, questa novità sarà chiamata "Modalità Eco", e permetterà agli utenti di identificare le applicazioni che consumano troppe risorse per "limitarle" senza chiuderle. Attivando la "Modalità Eco", infatti, sarà possibile ridurre i consumi senza arrestare i processi, magari per dare priorità ad altre app.

Secondo quanto affermato, la modalità Eco sarebbe particolarmente utile per migliorare le prestazioni generali dei PC, ma anche per ridurre i picchi di consumo energetico a danno della batteria.

Ma non è tutto, perchè con Windows 10 Sun Valley sarà aggiunta anche l'integrazione con Microsoft Edge nel Task Manager. Gli utenti, cliccando sulla freccia verso il basso alla sinistra del nome processo, potranno identificare l'utilizzo delle risorse da parte dei vari processi ed estensioni del browser.

Con Windows 10 Sun Valley saranno introdotte anche alcune modifiche all'UI. Di recente Microsoft ha rilasciato l'aggiornamento KB5001391 per Ten 20H2 e 21H1, che ha corretto vari problemi segnalati dagli utenti in precedenza.