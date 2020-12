Windows 10, torna a mostrarsi a sorpresa il Fluent Design: ecco le immagini

Il Fluent Design per Windows 10, noto anche come Sun Valley UI secondo gli ultimi leak, è apparso nuovamente in altre immagini. Dopo essersi mostrato nelle schede Suggerimenti del sistema operativo in screenshot poi rimossi da Microsoft stessa, ora in rete se ne parla ancora grazie a foto della feature Sveglie e orologio.

Come riportato dai colleghi di Windows Latest, infatti, l’interfaccia utente più arrotondata e moderna attesa per la seconda metà del 2021 con l'aggiornamento Windows 10 21H2 ha fatto un’apparizione ufficiale in quanto il colosso di Redmond, negli ultimi giorni, avrebbe deciso di rilasciare piccoli aggiornamenti per le applicazioni di sistema interne. In alcune di esse, ora, è possibile notare nuovi elementi come angoli arrotondati e animazioni inedite.

Il primo programma su cui sono arrivate tali modifiche è, come detto precedentemente, Sveglie e orologio: visibile anche nell’immagine in calce all’articolo e in quella di copertina, il nuovo design elimina gli spigoli per preferire gli angoli arrotondati, presenti nei menu, nei pop-up e nel pannello di navigazione. Non mancano poi pulsanti d’azione mobili, animazioni molto più fluide – da cui, appunto, Fluent Design –, uno strumento di modifica degli allarmi decisamente migliorato e nuove impostazioni predefinite.

Un altro accorgimento che magari all’inizio sarà impercettibile riguarda poi l’orologio mondiale di Windows 10, il quale ora potrà mostrare con un’icona apposita se in una determinata regione del mondo è giorno o notte. O ancora, nella pagina del cronometro i giri verranno mostrati in una tabella anziché nella visualizzazione elenco.

Il nuovo look di Windows 10 si espanderà anche al menu Start, al Centro operativo e alla barra delle applicazioni all'inizio del prossimo anno con build di anteprima, dunque dovremo aspettare un po’ tempo prima di vederla arrivare sui nostri computer.

Altro programma che riceverà in anticipo tutte le novità del Fluent Design è il browser Microsoft Edge: stando a quanto dichiarato dall’azienda, infatti, Edge riceverà il cambiamento di design prima di tutti per la nuova icona inclusa nella versione 88 e disponibile per tutti tramite i canali Insider a partire dalle prossime settimane.