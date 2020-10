Windows 10, trapela un interessante tool 'segreto' in lavorazione

Windows 10 è un sistema operativo in continua evoluzione, grazie agli aggiornamenti puntualmente rilasciati da Microsoft. Basti pensare all'ultimo update in ordine cronologico, ovvero KB4577063, che abbiamo già trattato su queste pagine. Per questo motivo, non sorprende il fatto che l'azienda di Redmond stia lavorando a funzionalità "segrete".

In particolare, stando anche a quanto riportato da Windows Latest, nelle ultime ore sono trapelate online molte informazioni relative a una funzione non ancora annunciata da Microsoft. Più precisamente, sembra che la società di Satya Nadella sia al lavoro su un nuovo tool di editing per Windows 10, che dovrebbe arrivare nel contesto di un prossimo aggiornamento del set PowerToys.

Si tratta di un tool "leggero" per l'editing di video e GIF, che strizza particolarmente l'occhio ai videogiocatori. Come potete vedere dalle immagini presenti a corredo della notizia, la parola d'ordine sembra essere "semplicità". Sembra infatti che sia possibile far partire la registrazione tenendo premuta la combinazione di tasti Win + Shift + R. Non sembrano esserci funzionalità avanzate: tutto viene effettuato tramite pochi rapidi clic. In parole povere, a quanto pare Microsoft vuole realizzare un'alternativa interna a software di terze parti come ScreenToGIF.

Per il momento non ci sono informazioni dettagliate in merito al succitato tool e non si sa quando Microsoft deciderà di rilasciarlo, ma probabilmente ne sapremo di più nel corso dei prossimi mesi.