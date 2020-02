Windows 10, troppi problemi per l'aggiornamento KB4524244. Microsoft lo blocca

Microsoft ha annunciato di aver bloccato la distribuzione dell'aggiornamento KB4524244 per Windows 10 a seguito dell'elevato numero di lamentele arrivate dagli utenti, che hanno segnalato problemi con l'OS dopo l'installazione del pacchetto.

L'update, rilasciato ufficialmente lo scorso 11 Febbraio nell'ambito dell'ultimo Patch Tuesday, avrebbe dovuto correggere circa 99 falle di sicurezza scoperte da ricercatori ed esperti. Tuttavia, molte persone hanno segnato l'impossibilità a riavviare l PC ed il ripristino del desktop alle impostazioni di fabbrica.

Da qui la scelta di Microsoft, che in un comunicato ufficiale ha riconosciuto le problematiche ed ha affermato che "l'aggiornamento di sicurezza è stato rimosso a causa di un problema che riguardava un ristretto numero di dispositivi. Per questo non sarà più disponibile su Windows Update, Windows Server Update Services o Microsoft Update Catalog".

Per coloro che hanno effettuato il download, è comunque consigliabile disinstallarlo attraverso il pannello dedicato in Windows Update, in modo tale da evitare di incappare in disservizi vari.

Nella giornata di ieri abbiamo anche riportato la notizia che l'aggiornamento KB4532693 per Windows 10 avrebbe cancellato i file da alcuni PC, ma a riguardo non sono arrivate comunicazioni da Microsoft, che non ha preso provvedimenti per proteggere gli utenti. Vi terremo aggiornati in caso di novità.