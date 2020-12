Windows 10, le ultime sul primo aggiornamento del 2021: svelata una feature

Le voci sull’aggiornamento H1 2021 per Windows 10 viaggiano in rete già da diverse settimane, facendo pensare a un lancio anticipato rispetto alla prassi degli anni scorsi a causa del fatto che si tratterebbe di un update minore e non major. Microsoft stessa avrebbe confermato di recente il suo arrivo nei primi mesi del 2021, svelando una feature.

Come reso noto dalla stessa società e ripreso anche dai colleghi di Windows Latest, all’inizio del prossimo anno Windows 10 21H1 o H1 2021 arriverà portando relativamente poche novità: in un documento di supporto ufficiale, infatti, il colosso di Redmond ha evidenziato il supporto per TLS (Transportation Layer Security) 1.3. Di cosa si tratta? In parole povere, non è altro che un nuovo livello di protezione che ridurrà la latenza, migliorerà le prestazioni e la sicurezza delle connessioni Web effettuate tramite Windows 10.

Ma non è l’unica novità, dato che nella versione 21H1 la società aggiungerà più tonalità scure alle pagine dei risultati in Windows Search; porterà il DNS su HTTPS (DoH) per una maggiore privacy e sicurezza, impostazione che sarà disabilitata al suo arrivo e necessiterà dunque dell’attivazione da parte dell’utente.

Il vero dilemma ora è: quando arriverà Windows 10 H1 2021? Secondo le fonti raggiunte da Windows Latest, Microsoft inizierà a testare la prima Build 19043 con i tester nel canale di anteprima di rilascio a gennaio o febbraio 2021, per poi distribuirla ufficialmente entro maggio 2021. Giungerà con anche altre novità tuttora ignote? Con ogni probabilità sì, e non manca la curiosità di sapere di cosa si tratta!

Nella loro attesa ricordiamo che Intel e NVIDIA hanno rilasciato ufficialmente gli ultimi aggiornamenti dei loro driver, introducendo tanti fix e il supporto a videogiochi usciti di recente.