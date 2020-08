Windows 10, gli ultimi aggiornamenti vi causano problemi? Ecco che succede

Nonostante tutte le 120 vulnerabilità risolte con l’ultimo Patch Tuesday di agosto 2020, gli aggiornamenti più recenti di Windows 10 (KB4565351 e KB4566782) stanno causando problemi a molti utenti, in particolare quelli con le versioni 2004, 1909 e 1903 di Windows 10.

Nello specifico, tra i codici di errore che risultano comparire sullo schermo ci sono i codici 0x800f0988, 0x800f08a, 0x80071160 e 0x800f081f; quest’ultimo sarebbe quello più segnalato online dagli utenti durante l’installazione dell’ultimo aggiornamento cumulativo di agosto. In uno dei messaggi di errore c’è scritto “Si sono verificati dei problemi con l’installazione degli update, riprova più tardi. Se continui a vedere questo messaggio di errore e vuoi cercare su Internet o contattare il supporto per maggiori informazioni, questo potrebbe aiutarti: (0x800f081f)”.

Le segnalazioni sono molte e sono presenti sia nel forum ufficiale di Microsoft che su Reddit e Twitter. Uno dei tanti utenti ha scritto: “Sto avendo difficoltà nell'installazione di questo aggiornamento, KB4566782 Build 19041.450, sul mio PC Windows 10 Pro Versione 2004 19041.423, sistema operativo a 64-bit. Fallisce nel completare l'installazione e ricevo il messaggio di errore 0x80071160”.

Tutti questi errori fanno sì che l’installazione dell’aggiornamento si blocchi e il codice appaia sullo schermo costringendo l’utente a riavviare il PC o, nel caso dei computer portatili, a scaricare la loro batteria. In altri casi, invece, l’update si conclude con successo ma entra in conflitto con alcune funzionalità o strumenti del PC come le webcam.

Attualmente non risultano esserci rimedi o soluzioni per il problema, se non la sospensione dell'aggiornamento e l'attesa di un update da parte di Microsoft, o l'installazione manuale della patch tramite Microsoft Update Catalog. Questo aggiornamento non è l'unico che ad agosto ha causato problemi non indifferenti agli utenti: l'update automatico KB4559309 ha infatti reso i computer molto più lenti.