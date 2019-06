Windows 10: gli ultimi aggiornamenti cumulativi potrebbero provocare problemi all'avvio

Martedì scorso Microsoft ha rilasciato gli aggiornamenti cumulativi per il May 2019 Update su tutte le versioni supportate di Windows 10. Nei giorni successivi però i documenti di supporto sono stati aggiornati con un altro problema segnalato da molti utenti che potrebbe causare la comparsa di una schermata nera all'avvio.

Microsoft sostiene che il bug avrebbe interessato solo un gruppo ristretto di utenti, e la schermata nera comparirebbe solo durante il primo accesso dopo l'installazione degli aggiornamenti.

Nella dichiarazione gli ingegneri fanno sapere di essere al lavoro: "stiamo esaminando i rapporti secondo cui un numero limitato di dispositivi durante il primo accesso dopo l'installazione degli aggiornamenti potrebbero mostrare una schermata nera" si legge nel documento di supporto, in cui la società di Redmond ha anche condiviso quella che ad oggi è l'unica procedura in grado di far rientrare il problema:

Tenere premuto Ctrl + Alt + Canc

Selezionare il pulsante di accensione nella schermata di accesso

Cliccare su "riavvia".

Nelle prossime settimane però dovrebbe essere disponibile un fix per correggere nativamente il bug. A giudicare dalle prime indicazioni sarebbero interessati solo gli aggiornamenti cumulativi di Windows 10 in fase di distribuzione dal 10 Giugno 2019; il major update (versione 1903) non è influenzato dal problema, che si aggiunge a quelli segnalati qualche giorno fa riguardanti i dispositivi Bluetooth.