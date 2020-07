Windows 10, l'update 2004 non si installa? Ecco una possibile causa

Dopo il messaggio "Il tuo dispositivo non è ancora pronto", ci sono ulteriori sviluppi relativi alla vicenda dell'aggiornamento alla versione 2004 di Windows 10.

Infatti, stando anche a quanto riportato da Techdows (via MSPowerUser), una delle possibili cause della mancata installazione dell'update potrebbe essere legata a Microsoft OneDrive. Il problema sembra coinvolgere alcuni dispositivi datati o comunque computer in cui sono presenti dei software risalenti a qualche anno fa. Alcuni utenti affermano di essere riusciti a risolvere il problema semplicemente disinstallando OneDrive.

Vi ricordiamo che per installare la versione 2004 di Windows 10 ci sono dei requisiti minimi da rispettare. Vi ricordiamo che l'aggiornamento coinvolto è quello conosciuto anche con il nome di May 2020 Update. Infatti, il rollout di quest'ultimo è partito a maggio 2020, ma siamo ormai a quasi due mesi di distanza e molti utenti sono ancora fermi alla versione 1909 (potete vedere la vostra in Impostazioni > Sistema > Informazioni sul sistema).

Per verificare se potete già aggiornare il vostro dispositivo, vi basta recarvi nella sezione "Aggiornamento e sicurezza" delle impostazioni di Windows 10 e provare ad effettuare una verifica della disponibilità degli aggiornamenti tramite Windows Update. A molti esce ancora il succitato messaggio, anche se Microsoft sembra aver un po' "tagliato" la frase in modo da non "spaventare" troppo gli utenti. In ogni caso, il rilascio della versione 2004 sembra procedere un po' a "rilento" per il momento.

Per gli utenti più esperti, vi consigliamo di consultare il sito ufficiale di Microsoft per capire più dettagliatamente i motivi per cui al momento può non essere possibile effettuare l'update.