Windows 10, l'ultimo update dice addio Microsoft Edge Legacy e porta tanti bug fix

L’aggiornamento facoltativo KB5000842 lo abbiamo già visto in un altro articolo di fine marzo, ovvero quando è stato effettivamente lanciato, ma non avevamo parlato di alcune novità specifiche che costituiscono i punti chiave della patch, ovvero un importante bug fix per l’Esplora File e la rimozione definitiva del browser Edge Legacy.

Stando a quanto scoperto dai colleghi di Windows Latest, infatti, l’aggiornamento di anteprima della versione 21H1 di Windows 10 rilasciato lo scorso mese ha risolto diversi problemi di lunga data con il File Explorer, tra cui un noiosissimo bug che causa l’arresto anomalo della feature quando si usa la ricerca tramite filtri nel caso di versioni di Windows 10 con patch di novembre 2019 o più recente.

L’anomalia in questione la potete vedere anche nell’immagine allegata in calce all’articolo e mostra chiaramente che all’applicazione di un filtro come data, dimensione di file o ultima modifica, Esplora File smette di rispondere. Fortunatamente, questo problema ora non sussisterà più a partire dall’aggiornamento facoltativo KB5000842, il quale risolve anche altri disguidi che peggioravano le prestazioni del sistema.

Inoltre, KB5000842 è anche il primo aggiornamento che rimuove ufficialmente il vecchio Microsoft Edge non basato su Chromium da Windows 10, dato che il browser in versione Legacy rimaneva nascosto ma ancora installato. Tutti i computer che dunque la vedevano ancora installata, la abbandoneranno grazie all’ultimo update rilasciato per il sistema operativo del colosso di Redmond.

A proposito di Windows 10, gli sviluppatori sarebbero al lavoro sul blocco automatico dello schermo basato sull’assenza dell’utente, atteso per il lancio con la versione Sun Valley o update 21H2.