L'update di aprile rende Windows 10 abbastanza stabile per l'utilizzo in ambito Business

Microsoft è finalmente pronta a rilasciare l'update di aprile per la versione consumer di Windows 10. Con l'arrivo negli scorsi giorni dell'ultima build, la 17134.165, ora l'aggiornamento viene indicato nei listini ufficiali del colosso di Redmond dalla dicitura "Semi-Annual Channel".

Il nominativo Semi-Annual Channel (Targeted) indica che il software è giudicato abbastanza completo da poter essere usato anche dall'utente meno esperto, mentre servono un paio di mesi per l'omologazione alla versione Semi-Annual Channel, giudicata pronta per essere impiegata anche all'interno di uffici ed in ambito aziendale.

Il mese scorso l'update aveva ricevuto l'etichetta "Fully Available", un segno di maturità per l'aggiornamento, che stava ad indicare come l'aggiornamento fosse ormai prossimo al rilascio anche in ambito lavorativo. Ora infatti, di fianco al numero di serie 17134.165, troviamo la scritta "Microsoft Recommends": il colosso di Redmond consiglia a tutti gli utenti di aggiornare il sistema operativo all'ultima build disponibile.

Nel frattempo Microsoft ha intenzione di sfidare gli iPad di Apple con Surface Go, precedentemente conosciuto (grazie ad alcuni rumor) come Andromeda: un tablet economico equipaggiato con Windows 10 S, dal peso di circa 500 grammi, che lo rendono un po' più pesante degli iPad da 9.7 pollici ma mezzo chilo più leggero del Surface Pro, modello che presenta comunque delle cornici più spesse.