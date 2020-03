Windows 10, l'update ha un bug che causa connessione assente o limitata

Windows 10 gira su un numero impressionante di dispositivi diversi. Per questo motivo, ogni qualvolta viene effettuato un aggiornamento potrebbero sorgere dei problemi. Questi ultimi non vanno a colpire tutti gli utenti, ma solamente coloro che rientrano in una casistica specifica. Fatta questa dovuta premessa, andiamo a parlare dell'ultimo bug.

Ebbene, dopo ai crash anomali in fase di aggiornamento segnalati questa mattina, alcuni utenti stanno segnalando dei problemi con la connessione a Internet. In particolare, stando anche a quanto riportato da Wccftech e MSPowerUser, l'update coinvolto è il KB4535996, rilasciato circa un mese fa. Quest'ultimo sta causando diversi grattacapi agli utenti, che parlano di connessione assente o limitata, con la comparsa del relativo messaggio nella tendina delle notifiche.

Microsoft ha riconosciuto il problema, pubblicando ulteriori informazioni sul bug sul suo sito ufficiale. Stando a quanto affermato dalla società di Redmond, "l'inconveniente" si verificherebbe principalmente su quei dispositivi che utilizzano una VPN per connettersi a Internet. Sembra che alcuni utenti vedano solamente il messaggio di mancata connessione nella tendina delle notifiche, anche se in realtà funziona tutto.

Microsoft al momento consiglia semplicemente di provare ad effettuare un riavvio, ma il fix dovrebbe arrivare nei primi giorni di aprile. Per chi non vuole aspettare, gli esperti stanno consigliando di andare in Impostazioni > Aggiornamento e sicurezza > Windows Update > Visualizza cronologia degli aggiornamenti > Disinstallare gli aggiornamenti e rimuovere il KB4535996.

Vi ricordiamo che recentemente Microsoft ha deciso di sospendere alcuni aggiornamenti.