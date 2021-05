Windows 10, l'ultimo update causa problemi audio? Ecco la soluzione

Il Patch Tuesday di maggio 2021 per Windows 10 è qui e con lui anche i problemi che porta, come spesso accade, ai computer su cui viene scaricato e installato. Tra questi, uno in particolare sembrerebbe causare alcuni problemi audio particolarmente fastidiosi per tutti coloro che hanno installato sistemi audio Dolby Surround 5.1.

Secondo quanto riportato dai colleghi di Windows Latest, infatti, Microsoft stessa ha riconosciuto che gli aggiornamenti KB5000842, KB5001330, KB5001391 e KB5003173 per Windows 10 versioni 2004 e 20H2, ovvero tutti i Patch Tuesday da marzo a maggio 2021, causano una riproduzione errata dei contenuti multimediali quando si usano dispositivi audio con 5.1 Dolby Digital. Nello specifico si parla di rumori acuti, squittii e picchi di volume durante l’ascolto in alcune applicazioni.

Fortunatamente le soluzioni non mancano, sebbene non siano definitive: la prima e più semplice consiste nella disinstallazione manuale della patch per il sistema operativo del colosso di Redmond. In alternativa, è possibile scegliere tra i due seguenti fix:

Abilitare le impostazioni dell’audio spaziale facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo sull'icona del volume in basso a destra, selezionando poi Audio spaziale (disattivato) e infine scegliendo una delle opzioni disponibili;

facendo clic con il pulsante destro del mouse o premendo a lungo sull'icona del volume in basso a destra, selezionando poi Audio spaziale (disattivato) e infine scegliendo una delle opzioni disponibili; Riprodurre il video o l'audio di interesse in un browser Web o in un'app diversa, anziché nell'app interessata da questo problema.

Gli sviluppatori di casa Microsoft sono già al lavoro per rilasciare una risoluzione definitiva in un prossimo aggiornamento, ma per ora questi rimedi sono gli unici per evitare i suddetti, fastidiosi suoni.

Non mancano però anche problemi con Microsoft Edge, o meglio errori nell’installazione della patch nel caso in cui il browser sia stato rimosso manualmente dal sistema in precedenza.