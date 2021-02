Windows 10, l'ultimo update opzionale KB4601382 risolve alcuni bug noiosi

In attesa del primo major update Windows 10 21H1 sempre più vicino al lancio ufficiale, Microsoft continua a rilasciare i consueti Patch Tuesday e diversi aggiornamenti facoltativi: l’ultimo di questi, dal codice KB4601382, porta con sé diversi fix per bug critici specialmente in ambito gaming.

Stando a quanto riportato da Windows Latest, infatti, questa patch rilasciata in data 24 febbraio 2021 ha i seguenti fix:

Miglioramenti per il servizio WinHTTP.

Preparazione del dispositivo per l'aggiornamento-killer di Adobe Flash Player

Risolto il problema di rendering dello schermo.

Risolto il problema dello sfarfallio dello schermo durante la riproduzione di video.

Risolti i problemi con i display HDR (High Dynamic Range)

Sono in particolare i problemi con il flickering e il rendering dello schermo, dovuti dall’aggiornamento di gennaio secondo alcune segnalazioni nei forum ufficiali del colosso di Redmond, ad avere avuto un impatto negativo tra gli appassionati videogiocatori. Grazie a quest’ultimo update opzionale, però, finalmente gli sviluppatori avrebbero fornito la soluzione definitiva.

Trattandosi di un aggiornamento completamente facoltativo ed essendo che tutte queste correzioni saranno incluse nell'aggiornamento di marzo Patch Tuesday, per ottenere subito questi fix sarà necessario scaricare Windows 10 Build 19042.844 tramite l'app di Windows Update nelle Impostazioni. In alternativa, basterà attendere la seconda settimana del prossimo mese.

Un altro degli ultimi update opzionali, dal codice KB4577586, ha già rimosso definitivamente Adobe Flash Player; le novità introdotte dall’aggiornamento KB4601382 serviranno, dunque, solamente in ottica della rimozione con il Patch Tuesday di marzo 2021.