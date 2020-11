Windows 10, l'ultimo update opzionale risolve bug alla connessione USB e tanti crash

Windows 10 ha appena ricevuto un aggiornamento facoltativo che include un vasto elenco di correzioni e miglioramenti a problemi segnalati nel corso delle ultime settimane come Blue Screen of Death, crash, blocchi ed errori d’avvio. Sebbene non siano stati risolti tutti, questa patch ha qualche accorgimento molto utile.

La patch in questione è Windows 10 KB4586819 ed è disponibile nella sezione “Aggiornamenti facoltativi” nelle impostazioni di Windows Update, non verrà scaricata e installata automaticamente nel computer fino a quando non si selezionerà “Scarica e installa”. Nel log delle modifiche figura, in primis, la risoluzione di un bug che causa l’arresto anomalo di Esplora file quando si digita nella casella di ricerca e le personalizzazioni di terze parti vengono applicate alla finestra; altro problema risolto nella medesima feature riguarda la finestra di dialogo “Apri file”.

Nell’aggiornamento opzionale poi sono presenti anche correzioni a diversi videogiochi che utilizzano l’audio spaziale, funzionalità che quando abilitata impedisce ai giochi di rispondere ai clic del mouse o ai tasti premuti. Altro bug fondamentale finalmente sistemato da Microsoft riguarda USB 3.0: i dispositivi collegati all’hub, infatti, smettevano di funzionare quando si riavviava il computer, costringendo l’utente a disconnetterli e ricollegarli manualmente. Ora, con la patch KB4586819, anche questo bug è stato risolto.

Un dettaglio fondamentale è che soltanto i dispositivi con Windows 10 versione 1909 o 1903 potranno scaricare questo update, mentre le versioni 2004 e 20H2 (ovvero quella con l’October 2020 Update installato) riceveranno un altro aggiornamento dedicato nella prima settimana di dicembre. Dopodiché, il colosso di Redmond prevede di rilasciare pochissime patch opzionali per Windows 10, concentrandosi invece sugli aggiornamenti di sicurezza più importanti.

Microsoft intanto ha svelato quando arriverà il nuovo Esplora file, ora atteso per l’aggiornamento del Windows 10 21H2 Update.