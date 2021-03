Windows 10, l'update rimuove due programmi preinstallati ben noti

Microsoft ha deciso di rimuovere dal suo sistema operativo Windows 10 due programmi che in genere sarebbero preinstallati. Questo non significa che non sarà più possibile scaricarli, ma semplicemente che in futuro non occuperanno più spazio per le installazioni pulite.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e DrWindows, mediante la build Insider Preview 21332 di Windows 10, rilasciata nella giornata di oggi 10 marzo 2021, la società di Redmond ha ufficialmente messo la parola "fine" ai programmi "Paint 3D" e "Visualizzatore 3D". In parole povere, l'azienda di Satya Nadella potrebbe aver deciso definitivamente di abbandonare questo tipo di strada, dato che gli utenti sembrano preferire programmi più classici (ad esempio, il solito "Paint").

Ricordiamo che i succitati software preinstallati su Windows 10, che potete ancora avviare se non avete effettuato un'installazione pulita della build 21332 rilasciata in data odierna, erano pensati per realizzare oggetti 3D e gestire stampanti 3D. Microsoft aveva infatti posto il focus su questo mondo con l'aggiornamento Creators Update del sistema operativo, arrivato nell'ormai lontano 2017.

Pensate che i piani della società di Redmond erano persino quelli di sostituire il classico "Paint" con "Paint 3D", cosa che alla fine non si è verificata, perlomeno per il momento. Scendendo maggiormente nel dettaglio, il solito "Paint" sarebbe dovuto diventare un'applicazione secondaria, disponibile sul Microsoft Store solamente per coloro che avrebbero voluto continuare a utilizzarla. In realtà, nel dimenticatoio è finita "Paint 3D", dato che adesso è quest'ultima, insieme a "Visualizzatore 3D", a risultare scaricabile manualmente solamente per quei pochi che vorranno utilizzarla.