Windows 10: l'ultimo update 'rompe' il menu Start; ad alcuni non si installa nemmeno

"Gli aggiornamenti di Windows 10 rompono cose". Potrebbero chiamarla così una serie TV focalizzata sui problemi portati dagli update dell'ultima versione del sistema operativo di Microsoft. Infatti, nell'ultimo periodo gli inconvenienti riscontrati dagli utenti sembrano essere parecchi. Dopo il blocco delle stampanti, ora è il turno del menu Start.

Come riportato anche da MSPowerUser, l'aggiornamento KB4524147, uscito nella giornata del 3 ottobre 2019 e pensato proprio per correggere il succitato problema con le stampanti, sembra aver introdotto altri problemi. In particolare, diversi utenti hanno segnalato su Reddit e sul forum ufficiale di Microsoft che il menu Start di Windows 10 non funziona più dopo l'update. A quanto pare, il sistema operativo avvisa l'utente con questa scritta: "Il menu Start non funziona. Cercheremo di risolvere il problema la prossima volta che accedi". Oltre a questo, diverse persone hanno lamentato l'impossibilità di aggiornare il proprio dispositivo.

Chiaramente, non tutti gli utenti hanno riscontrato questi problemi e bisognerà vedere se alla fine Microsoft ammetterà l'errore, come ha fatto qualche settimana fa con il problema del Wi-Fi. Solitamente la società di Redmond cerca di risolvere i problemi riscontrati da chi utilizza Windows 10, ma come potete ben immaginare è un lavoro piuttosto difficoltoso vista la miriade di variabili in gioco. Staremo a vedere se l'azienda di Satya Nadella commenterà o meno la vicenda.

