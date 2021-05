Windows 10, l'ultimo update torna a causare problemi con Edge: come risolverli

Windows 10 ha ricevuto nella giornata di ieri il Patch Tuesday di maggio 2021 che, come è capitato anche in occasione della medesima patch per il mese di aprile 2021, sta causando non pochi problemi a un certo numero di utenti. In particolare, l’update avrebbe problemi nell’installazione e di compatibilità con Microsoft Edge.

Secondo quanto riferito da diversi utenti tramite thread su Reddit, infatti, l’aggiornamento cumulativo KB5003173 per Windows 10 versione 2004 e 20H2 sembrerebbe non essere in grado di installarsi del tutto segnalando l’errore “0x800f0922”, infine avviando il rollback automatico.

A causare questo problema nello specifico sarebbe la rimozione manuale del nuovo browser Microsoft Edge basato su Chromium, effettuata da alcuni utenti per ripristinare la vecchia edizione Legacy. Dato che l’ultimo Patch Tuesday tenta di installare automaticamente Microsoft Edge Chromium, nel momento in cui il processo rileva una cartella Edge vuota esso si arresta da solo in attesa della rimozione corretta dei file rimasti.

Chi dovesse trovarsi dinanzi questo errore specifico, dunque, potrà affidarsi a due soluzioni: la prima è reinstallare manualmente Microsoft Edge dal sito Web ufficiale di Microsoft, per poi tentare nuovamente l’installazione dell’aggiornamento cumulativo. La seconda, invece, consiste molto semplicemente nella rimozione della cartella Edge.

Alcuni utenti hanno però segnalato che l’errore può verificarsi anche in seguito a questo rimedio fai-da-te, mostrando però messaggi con codici diversi relativi al tipo di imprevisto. Una soluzione ulteriore, quindi, consiste nell’utilizzare il Media Creation Tool per riparare il sistema operativo o, come rimedio “estremo”, mettere in pausa l’aggiornamento e attendere il prossimo Patch Tuesday o aggiornamento opzionale.

Intanto gli sviluppatori del colosso di Redmond hanno risolto gli ultimi bug di Windows 10 21H1, in preparazione al lancio definitivo del primo, grande aggiornamento al sistema operativo.