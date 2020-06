Windows 10, gli utenti lamentano: 'l'ultimo aggiornamento rallenta i PC'

Ancora problemi per Windows 10. Alcuni utenti segnalano che l'aggiornamento per Edge che porta il numero identificativo KB4559309 potrebbe rallentare in fase di avvio alcuni PC. Le segnalazioni sono in aumento sulle community ufficiali del colosso di Redmond.

Secondo quanto segnalato, quando Windows 10 si avvia dopo l'installazione della patch i computer risponderebbero più lentamente agli input rispetto a prima, con rallentamenti notevoli quando si passa da un'app all'altra o durante le sessioni di gaming.

"Da quando ho installato l'aggiornamento ho avuto problemi con l'avvio e riesco solo ad avviarlo in modalità provvisoria" si legge in un post pubblicato su Microsoft Answers, in cui stanno aumentando le segnalazioni.

A quanto pare però non tutti i PC sarebbero interessati da questi problemi. Non è chiaro quanto sia diffuso il problema, e centrale sarà capire se il disservizio interessa solo determinate configurazioni o meno.

L'aggiornamento KB4559309 è disponibile per Windows 10 1803, 1809, 1903, 1909 e 2004 e porta alcuni miglioramenti alla stabilità di Microsoft Edge basato su Chromium.

In caso di problemi, l'unico modo per risolvere è rappresentato dal ripristino di sistema in quanto il pacchetto non supporta la disinstallazione attraverso il menù Windows Update.

La settimana scorsa erano emerso alcuni problemi con Malwarebytes a seguito dell'installazione del May 2020 Update.