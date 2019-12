Windows 10, gli utenti lamentano l'apparizione di alcuni annunci non rimovibili

Dopo i recenti problemi con il File Explorer, gli utenti stanno lamentando un altro inconveniente. Questa volta, però, non si tratta di un bug, bensì di una scelta di Microsoft. Infatti, su alcuni programmi preinstallati su Windows 10 sono iniziati a comparire degli annunci non rimovibili.

In particolare, stando anche a quanto riportato da Gizchina e MSPowerUser, la società di Redmond ha inserito delle piccole "pubblicità" relative ai suoi servizi all'interno di alcune applicazioni, come Posta. Come potete vedere dallo screenshot presente in calce alla notizia, anche noi abbiamo riscontrato la comparsa dell'annuncio che invita a scaricare l'applicazione di Outlook sul proprio smartphone. Questa "pubblicità" non è rimovibile in alcun modo e chiaramente alcuni utenti se ne stanno lamentando online.

Microsoft ha confermato l'esistenza dell'annuncio ai microfoni di MSPowerUser: "Gli annunci all'interno dell'app stessa verranno visualizzati indipendentemente dall'indirizzo email con cui la si usa. Non sono rimovibili, ma potete inviare suggerimenti a Microsoft tramite l'hub di feedback di Windows 10". Insomma, se non vi piace la scelta della società di Redmond, adesso sapete dove inviare il vostro feedback.

Nel frattempo, oltre alla "pubblicità" presente all'interno del programma Posta, gli utenti hanno iniziato a veder comparire anche un annuncio che invita ad iscriversi alla versione Premium di Office 365 all'interno dell'app Calendario.