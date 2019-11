Windows 10: gli utenti lamentano problemi con i dock Thunderbolt

Microsoft ha ufficialmente riconosciuto un bug di Windows 10 che potrebbe impedire il rilevamento di dispositivi collegati tramite un dock Thunderbolt. Il malfunzionamento interesserebbe quasi tutte le versioni di Ten ed è specifico per coloro che hanno abilitato l'avvio rapido.

La compagnia di Redmond ha dichiarato che il problema si verifica solo il 5% delle volte e può essere risolto semplicemente riavviando il computer.

Microsoft ha anche pubblicato la lista completa dei requisiti che potrebbero attivare il bug:

Il problema si verifica sulle versione 1909, 1903, 1809, 1803 o 1709, di Windows 10, se si abilita l'avvio rapido;

Su un Dock Thunderbolt su cui sono collegati diversi dispositivi, come una tastiera, un mouse ed una chiave di crittografia USB.

Come detto poco sopra, il bug può essere aggirato semplicemente riavviando il computer interessato, che per molti potrebbe essere fastidioso ma che ad oggi rappresenta l'unica soluzione. Ricollegando il dock a bug attivo non si risolverà in alcun modo, quindi.

E' però doveroso precisare che lo standard Thunderbolt non è molto popolare su dispositivi Windows, ed il fatto che la linea Surface di Microsoft non lo integri conferma che il bug influenzerà poche persone. Microsoft però al momento non ha diffuso quando ha intenzione di rilasciare l'aggiornamento per fixarlo, vi terremo aggiornati.