Windows 10: gli utenti lamentano tanti problemi con l'aggiornamento KB4522355

Alle segnalazioni di qualche giorno fa, riguardanti i problemi con l'aggiornamento KB4522355 di Windows 10, se ne aggiungono altri. Nello specifico, gli utenti continuano a lamentare disservizi con il menù Start, che crasherebbe in modo anomalo o non si avvierebbe dopo l'installazione dell'update.

Rispetto al passato, però, il problema sembra essere leggermente diverso in quanto il crash del menù non restituisce alcun errore critico.

"L'obiettivo di questo aggiornamento era correggere il problema del menù di avvio riscontrato da molti utenti. Tuttavia, vorrei segnalare che il bug è ancora presente ed è un grosso problema" si legge nella lamentela di un utente, che spera in una risoluzione definitiva con il November 2019 Update che dovrebbe vedere la luce il prossimo mese.

Altri invece lamentano l'impossibilità a completare l'installazione: Windows Update infatti restituirebbe il messaggio d'errore generico 0x800F081F. Un utente afferma che la patch non si riesce ad installare in alcun modo.

Nel documento di supporto Microsoft nel frattempo ha confermato che l'ultimo aggiornamento cumulativo dovrebbe anche risolvere un bug che influiva sulle prestazioni degli adattatori Bluetooth sviluppati da Qualcomm.

Per coloro che stanno continuando a riscontrare problema, al momento l'unica via è quella della pazienza: il 12 Novembre infatti con ogni probabilità il colosso di Redmond darà il via alla distribuzione del prossimo major update.