Windows 10: gli utenti segnalano problemi con l'aggiornamento KB4517389

Nuovi problemi per gli utenti Windows 10. Secondo quanto riportato, a seguito dell'installazione dell'update KB4517389 che è stato distribuito per coloro che hanno un PC basato sul May 2019 Update, alcune applicazioni di sistema avrebbero smesso di funzionare improvvisamente, nonostante il pacchetto sia arrivato sotto forma di fix per i bug noti.

A quanto pare, ai disservizi con il menù Start se ne sarebbero aggiunti altri con il browser Microsoft Edge.

Un utente, sul forum ufficiale di Microsoft afferma che "Edge non funziona più: non si avvia nemmeno. Internet Explorer invece lo fa normalmente. Ho disinstallato l'aggiornamento KB4517389 e tutto funziona come prima, a parte VMware 14".

A quanto pare il problema genererebbe un messaggio d'errore che impedirebbe al browser di avviarsi. Ma non è tutto, perchè altri lamentano anche l'impossibilità di installare l'update, la cui procedura non andrebbe a buon fine.

Una brutta gatta da pelare per Microsoft, che al momento non ha risposto alle segnalazioni arrivate dagli utenti. Di recente il colosso di Redmond infatti ha confermato che il prossimo major update per Ten, che arriverà sotto forma di aggiornamento cumulativo, si chiamerà November 2019 Update, ma non porterà novità di rilievo a livello di funzionalità ed interfaccia grafica. La società di Redmond si sta concentrando sulla risoluzione di problemi e bug.