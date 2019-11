Windows 10: gli utenti segnalano problemi con l'aggiornamento KB4524570

A pochi giorni dal rilascio dell'aggiornamento cumulativo KB4524570 di Windows 10 per i PC basati su Windows 10 1909 e 1903, vari utenti stanno lamentando problemi con l'installazione dell'update. In particolare, in molti starebbero ricevendo il messaggio d'errore 0x80073701 e 0x8009001d, ma è stata pubblicata la procedura per risolvere.

In un documento di supporto Microsoft ha annunciato di aver risolto il disservizio il 12 Novembre, ma nonostante ciò sono tanti coloro che continuano a riscontrare il disservizio. Se anche voi siete tra i "fortunati", è necessario seguire i seguenti passaggi che sono stati riportati proprio dal produttore di Redmond:

Apri il menu Start o Cerca e digita 'cmd' per aprire il prompt dei comandi.

Esegui il prompt dei comandi come amministratore.

Nella finestra del prompt dei comandi, copia e incolla il seguente comando: dism / online / cleanup-image / startcomponentcleanup

Attendi qualche minuto e riavvia il sistema.

A questo punto è necessario effettuare nuovamente il controllo di disponibilità degli aggiornamenti e, nel caso farlo ripartire. Qualora anche questa procedura non dovesse funzionare, è necessario attendere la correzione del bug da parte di Microsoft.

Fateci sapere tramite i commenti se siete riusciti a concludere la procedura d'aggiornamento o meno.

Ricordiamo che la scorsa settimana Microsoft ha anche rilasciato il November 2019 Update per Ten.