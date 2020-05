Windows 10, utenti segnalano problemi audio e perdita temporanea di dati

Windows continua ad aggiornarsi e gli utenti continuano a segnalare nuovi problemi. D'altronde, il sistema operativo di Microsoft gira su miriadi di configurazioni diverse e quindi gli inconvenienti possono essere innumerevoli. Questa volta si parla di problemi audio e perdita temporanea di dati.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser, l'update KB4556799, rilasciato nel contesto dell'ultimo Patch Tuesday (ovvero il 12 maggio 2020), sta creando diversi problemi agli utenti. Gli inconvenienti principali sembrano essere legati ai driver, dato che ci sono persone che affermano di aver visto la disinstallazione apparentemente automatica di questi ultimi. Inoltre, sembrano essere sorti miriadi di problemi in campo audio. Per risolvere il problema, gli utenti hanno scoperto che spesso basta disabilitare le funzionalità di ottimizzazione dell'audio e reinstallare i driver Realtek.

Oltre a questo, alcuni utenti hanno sperimentato un altro inconveniente: la perdita temporanea dei file. Essenzialmente, durante l'aggiornamento, Windows 10 carica un profilo temporaneo, che a volte potrebbe andare a "sovrascrivere" quello dell'utente. In parole povere, quest'ultimo vede scomparire i suoi file, ma in realtà non sono andati persi, sono semplicemente stati "nascosti" a causa di un bug. In questo caso, alcuni utenti dicono di aver risolto riavviando parecchie volte il computer. C'è addirittura chi afferma di averlo dovuto fare dalle sei alle otto volte. Insomma, l'ultimo Patch Tuesday sembra aver creato degli inconvenienti non di poco conto.

Vi ricordiamo che Microsoft sta per rilasciare l'atteso May Update (la data precisa non è stata comunicata, secondo alcune fonti potrebbe arrivare nella settimana del 25 maggio 2020), che inizierà a mettere fine all'era dei 32 bit.