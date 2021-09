Windows 10 versione 21H2 sta per arrivare: gli ultimi dettagli da sapere

Il lancio di Windows 11 è imminente, ma la stagione autunnale del 2021 porterà con sé anche l’aggiornamento 21H2 per Windows 10 con tutte le ultime novità per l’attuale versione del sistema operativo sviluppato da casa Microsoft. Per ora è ancora in beta, tuttavia le feature in arrivo sono già “bloccate”: ecco alcune di esse.

Come riportato da Windows Latest, in queste ore gli utenti iscritti al programma Insider o Beta di Windows 10 potranno già accedere a tali funzioni grazie alla build 19044.1263, la quale potrebbe essere a tutti gli effetti la versione finale che approderà globalmente anche ai non addetti ai lavori nell’ottobre 2021, presumibilmente tra la seconda e la quarta settimana del mese.

L’update 21H2 di Windows 10 si tratta dunque di un aggiornamento minore con, principalmente, miglioramenti lato performance e bug fix essenziali. Tra le novità individuate fino a oggi troviamo la correzione di problemi con la configurazione guidata di Windows 10; la correzione di un bug che mostrava l’ora sbagliata dopo la modifica dell’ora legale e la risoluzione di un problema con Outlook che comportava continui malfunzionamenti della piattaforma durante il suo normale utilizzo.

Ancora, Windows 10 21H2 dovrebbe aggiungere definitivamente le webcam esterne come dispositivo supportato dalla tecnologia Windows Hello, che ricordiamo essere un sistema di autenticazione avanzato per Windows 10 e Windows 11 con riconoscimento dell’impronta digitale o facciale. Si parla anche di miglioramenti per le applicazioni predefinite come Foto, Orologio, Posta e Calendario, ma finora non sono noti dettagli ufficiali aggiuntivi.

Ricordiamo in conclusione che ora è disponibile per tutti gli utenti il Patch Tuesday di settembre 2021.