Windows 10, una versione non sarà più supportata: necessario aggiornare

Microsoft ha reso noto che a partire dal prossimo 11 Maggio la versione 1909 di Windows 10 non sarà più supportata. Il colosso di Redmond sta provvedendo ad informare gli utenti che dispongono della build dell'OS rilasciata nel Novembre 2019 che tra due mesi verrà interrotto il supporto.

Nel popup si legge che "la tua versione di Windows 10 presto non sarà più supportata. Fare clic per scaricare una versione più recente di Windows 10 per rimanere supportati".

Agli utenti viene quindi consigliata l'installazione degli ultimi aggiornamenti, per tenere il passo delle patch di sicurezza ed accedere alle nuove funzionalità che ha introdotto il colosso di Redmond negli ultimi tempi.

WindowsLatest però sottolinea che alcuni utenti hanno lamentato che non sarebbe possibile cliccare sulla notifica per scaricare gli ultimi aggiornamenti, ma probabilmente si tratta di un bug che sarà risolto nel giro di poche ore.

E' possibile scaricare l'ultima versione di Windows 10 direttamente l'Update Assistant, che darà il via alla procedura di aggiornamento: il tool scarica l'intero pacchetto del sistema operativo (20H2) ed avvierà il processo d'installazione standard, senza passare per Windows Update, ovviamente sui PC compatibili.

Non è chiaro quanti PC eseguano ancora Windows 10 1909, ma probabilmente si tratta di una percentuale esigua.

Di recente Windows 10 è incappato in non pochi problemi con le stampanti ed in un ciclo di aggiornamenti infinito che non sembrano ancora aver risolto i disservizi.