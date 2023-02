Windows 10 vittima di un bizzarro bug: per accedere al sistema bisogna comprare Office 365

Dopo avervi parlato della pubblicità di Windows 11 comparsa su Windows 10 negli scorsi giorni, pare che un secondo banner abbia iniziato a fare capolino sul "vecchio" sistema operativo del colosso di Redmond. A quanto pare, infatti, Windows 10 ha ripreso a mostrare un grande banner pubblicitario di Microsoft Office 365 agli utenti.

Il popup non è una novità assoluta, dal momento che è stato presente su Windows 10 per diversi anni e che tuttora non appare a tutti gli utenti, ma solo a quelli che avviano per la prima volta un'installazione "pulita" del sistema operativo. Tuttavia, a rendere particolarmente fastidioso il banner sembra che, a causa di un bug dell'aggiornamento a Windows 10 22H2, ora sia impossibile "saltare" la pubblicità di Office 365.

Stando a quanto riporta Windows Latest, infatti, il bug impone agli utenti di inserire i dati della propria carta di credito per far scomparire la pubblicità. Ciò significa che, per poter accedere al sistema operativo, è necessario sottoscrivere l'abbonamento a Office 365, o quantomeno alla versione di prova di quest'ultimo, per poi annullarlo dalla pagina dedicata alle sottoscrizioni del proprio account Microsoft prima di ricevere un addebito sulla propria carta di credito.

Microsoft usa le pubblicità a tutto schermo già da tempo come strumento per promuovere i propri servizi, quali OneDrive, Teams e Office 365, o i nuovi sistemi operativi in uscita (come Windows 11), ma si è sempre trattato di pubblicità "skippabili" dagli utenti che non desideravano provare le app proposte dal colosso di Redmond.

Anche in questo caso, almeno all'apparenza, sembra esserci la possibilità di "saltare" la pubblicità: accanto al pulsante "Prova gratis", infatti, troviamo anche il bottone "no, grazie". Tuttavia, a causa di un bug, cliccando su quest'ultimo si viene comunque reindirizzati alla pagina di registrazione di Office 365. L'unico modo per risolvere il problema sembra essere la disconnessione dal web durante il login al computer, in modo da evitare l'apparizione del banner. Sicuramente, però, un fix al bug arriverà a breve.