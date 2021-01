Windows 10X appare per la prima volta installato su un Surface Pro 7

Windows 10X è già stato presentato in un video dimostrativo, ma non era ancora apparso in alcun dispositivo...fino a oggi. Uno sviluppatore dal nome ADeltaX è infatti riuscito a scaricare una build del nuovo sistema operativo modulare trapelata in rete e installarla nel suo Surface Pro 7, ottenendo performance sorprendentemente fluide.

Il video che potete trovare in questo articolo ne mostra perfettamente il funzionamento, navigando tra le varie pagine di Windows 10X come Impostazioni, Meteo o semplicemente aprendo e chiudendo schermate tramite i comandi touch.

I pochi momenti in cui il sistema sembrerebbe arrancare nelle animazioni, come per esempio quando mostra tutte le schede aperte nel dispositivo in questione, mostrano che nonostante l’incompatibilità con altri prodotti non ufficialmente supportati come smartphone Lumia, Surface Go e i nuovi MacBook con chip Apple Silicon M1, Windows 10X risulta funzionare egregiamente.

L’impresa di ADeltaX ha richiesto il download di una serie di driver e il supporto alle funzionalità essenziali, e in ogni caso non ha risolto problemi come la visualizzazione di bordi irregolari, però è sicuramente un lavoro che dice molto su Windows 10X. È chiaro, dunque, che il sistema operativo non sarebbe limitato a nessuna configurazione particolare, almeno in modo non ufficiale. La sfida dei driver per rendere compatibili alcune feature del dispositivo d’interesse, però, farà arrendere anche alcuni tra i più accaniti “smanettoni”.

Nel mentre, online si parla sempre di più delle funzionalità incluse su Windows 10X: tra queste spicca, per esempio, la “protezione antifurto” basata sull’impedire il ripristino del laptop con tale OS in caso di furto; o ancora, la possibilità di utilizzare le app Win32 in modalità sviluppatore, nonostante la presenza di alcuni rischi.