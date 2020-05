Windows 10X arriverà anche su laptop, Microsoft: 'il mercato è cambiato'

Dopo la prima immagine di Windows 10X su un dispositivo a schermo singolo, arriva la conferma da parte di Microsoft. Il colosso di Redmond ha infatti annunciato in via ufficiale il cambio di piani ed ha svelato che l'OS, inizialmente progettato per il Surface Neo, arriverà anche sui laptop.

Panos Panay ha spiegato che "il mondo è un posto molto diverso rispetto allo scorso Ottobre, quando abbiamo condiviso la nostra visione per una nuova categoria di dispositivi Windows a doppio schermo. Windows 10X l'abbiamo progettato per essere flessibile, e tale flessibilità ci ha permesso di focalizzare la nostra attenzione verso i dispositivi a schermo singolo che sfruttano la potenza del cloud per aiutare i nostri clienti a lavorare, apprendere e giocare in nuovi modi".

Nel post pubblicato sul blog di Windows, Microsoft non ha diffuso informazioni su quando saranno disponibili i laptop a schermo singolo con 10X, nè quando arriveranno sul mercato i dispositivi con doppio display. La notizia interessante però è che i rumor emersi in precedenza si sono rivelati veritieri. Il dirigente ha affermato che "siamo alla ricerca del momento giusto, in collaborazione con i nostri partner, per portare sul mercato i dispositivi a doppio schermo".

Per tutte le informazioni su Windows 10X vi rimandiamo alla nostra notizia dedicata, pubblicata lo scorso anno.