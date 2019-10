Windows 10X: cosa sappiamo sul nuovo sistema operativo di Microsoft

Microsoft, nel corso del keynote tenuto ieri pomeriggio, ha annunciato Windows 10X, una nuova versione del sistema operativo progettata appositamente per dispositivi con doppio schermo. Il colosso di Redmond ha mostrato una breve anteprima, che ha fornito una panoramica di ciò che dobbiamo aspettarci l'anno prossimo.

Windows 10X, fondamentalmente, non è una nuova versione di Windows creata da zero. Si tratta di una versione riprogettata di Ten, adattata per la nuova categoria di dispositivi come Surface Duo e Surface Neo.

Ciò che è immediatamente saltato all'occhio è il nuovo menù Start, che mostra le icone delle applicazioni al posto delle Live Tiles. Nella parte inferiore dell'interfaccia è presente invece la lista dei dispositivi recenti, il che ricorda a grandi linee il Microsoft Launcher per Android.

Windows 10X, a differenza di quanto avvenuto con Windows RT e Windows 10 S, supporterà da subito le app Win32, che gireranno in un "Container" per impedire loro di consumare troppa batteria. A riguardo i dettagli non sono tanti, e probabilmente la società di Satya Nadella ci dirà di più durante la Build 2020 Conference. Microsoft ha comunque sottolineato che la piattaforma UWP per le applicazioni universali non è stata messa da parte.

Il nuovo sistema operativo sarà disponibile ad Autunno 2020 esclusivamente per i dispositivi a doppio schermo, che aprendosi riescono ad offrire un'esperienza simile a quella dei laptop. Anche partner come Asus, Dell, HP e Lenovo hanno annunciato il loro sostegno alla piattaforma.

(Foto di The Verge)