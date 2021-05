Windows 10X non sarà rilasciato quest'anno: Microsoft ha sospeso il progetto

Secondo un nuovo rapporto di Petri pubblicato in giornata odierna, Microsoft avrebbe sospeso il progetto Windows 10X a tempo indeterminato e non avrebbe alcuna intenzione di lanciare l'OS nel corso dell'anno appena iniziato.

A quanto pare, il colosso di Redmond avrebbe intenzione di focalizzarsi maggiormente sullo sviluppo di Windows 10 e sul major update Sun Valley che vedrà la luce nel corso della seconda metà dell'anno.

Anche WindowsCentral conferma le indiscrezioni e riferisce che la scelta di interrompere e mettere in pausa temporaneamente il progetto sarebbe stata presa a Febbraio, quando Microsoft ha messo a disposizione alcune build di 10X per alcuni dispositivi Surface per i test. Successivamente, i file ISO sarebbero stati rimossi dal portale interno ed i lavori sulla versione dell'OS per dispositivi pieghevoli si sarebbero interrotti.

E' indubbio quindi che Microsoft punti molto su Sun Valley, che si prospetta essere un aggiornamento molto importante per Ten anche a causa delle novità che porterà con sè.

A quanto pare, Satya Nadella avrebbe intenzione di parlare del futuro di Windows il prossimo mese, nel corso di un evento dedicato.

Lo scorso dicembre era stata finalizzata quella che sembrava essere l'ultima build di Windows 10X prima del lancio, ma evidentemente bisognerà attendere ancora un pò prima di mettere le mani sul sistema operativo.