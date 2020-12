Windows 10X non supporterà i driver Windows Desktop: c'è la conferma

In seguito alle informazioni relative all'ultima build, che lasciano intendere che il sistema operativo dovrebbe essere pronto per inizio 2021, Windows 10X torna al centro dei riflettori per via di alcuni dettagli ufficiali emersi nel corso delle ultime ore.

In particolare, stando anche a quanto riportato da MSPowerUser e Windows Latest e come scritto dalla stessa Microsoft sul suo portale ufficiale (quindi c'è la conferma), Windows 10X non supporterà i driver Windows Desktop. La società di Redmond sembra infatti voler fornire agli utenti un'esperienza di maggiore qualità, garantendo loro dei driver certificati.

Da qui nasce la suddivisione dei driver in Windows Driver e Windows Desktop Driver. I primi dispongono di varie certificazioni, vengono identificati da Microsoft come affidabili e funzionano su tutte le varianti di Windows 10, compreso Windows 10X. I driver classificati come Windows Desktop funzioneranno invece solamente nella versione "standard" di Windows 10, in quanto non certificati mediante il Windows Hardware Compatibility Program (WHCP). Questa classificazione sostituisce quella Universal Driver.

La suddivisione si applica a partire dalla versione 2004 di Windows 10. In ogni caso, questa scelta da parte di Microsoft, mirata a fornire driver di maggiore qualità, potrebbe potenzialmente dare vita a qualche "problema" di compatibilità con i driver più datati su Windows 10X. Staremo a vedere.